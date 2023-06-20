Самолет рейса Уфа-Сочи задержался более чем на 8 часов

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Самолет рейса Уфа-Сочи задержался более чем на восемь часов. Об этом со ссылкой на пресс-службу международного аэропорта столицы Башкирии сообщило информационное агентство «Башинформ».

Изначально вылет воздушного судна должен был состояться вчера, 19 июня, в 19:10, однако потом его перенесли 23:30. Как сообщали очевидцы, пассажиры возмущались, что им на время задержки рейса предоставили только воду.

Пресс-службе уфимского аэропорта сообщила, что рейс до Сочи был отложен по технической причине. Произошла замена самолета. Вылет произошел на резервном борту в 03:30. Сотрудники «Уфы» заверили, что пассажиров обеспечили прохладительными напитками и горячим питанием.