Министр строительства Башкирии Рамзиль Кучарбаев обжаловал приговор

Рамзиль Кучарбаев был арестован по обвинению в превышении полномочий в феврале 2021 года

Адвокат министра строительства Башкирии Рамзиля Кучарбаева обжаловал приговор Ленинского районного суда Уфы. Ранее чиновника признали виновным в превышении должностных полномочий и служебном подлоге и приговорили к шести годам лишения свободы.

По этому же делу 8 июня 2023 году Ленинский районный суд Уфы признал виновными вице-премьера башкирского правительства Бориса Беляева, замначальника Управления капитального строительства Башкирии Рамиля Сафина и бывшего вице-мэра Кумертау Юрия Курова. Фигурантам громкого уголовного дела назначили реальные сроки лишения свободы от трех лет четырех месяцев до пяти лет колонии общего режима. Всех взяли под стражу в зале суда.

Борис Беляев, как и Рамзиль Кучарбаев был приговорен к шести годам лишения свободы. Никто из обвиняемых свою вину не признал.

По данным «КоммерсантЪ-Уфа», адвокат министра строительства Башкирии Рамзиля Кучарбаева обжаловал приговор в вышестоящую инстанцию. Дата первого заседания пока не назначена. Остальные осужденные по делу о вводе очистных сооружений в Кумертау апелляцию пока не подавали.

Напомним, чиновников обвиняли в сдаче в эксплуатацию недостроенных очистных сооружений в поселке Маячный в Кумертау. Объект не работает до сих пор, а сумма ущерба для казны, согласно материалам Следкома по Башкирии, составила 95 млн рублей.

В правительстве Башкирии ранее сообщали, что Беляев и Кучарбаев не будут уволены до тех пор, пока приговор не вступит в законную силу.