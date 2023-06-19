В Уфе начали расчищать строительную площадку около «Дома смерти»

Фото: Рустем Ахунов

В Уфе начали расчищать строительную площадку печально известного долгостроя – «Дома смерти». Генеральную уборку на объекте проводят собственными силами обманутые дольщики «Дуслык-строй». 10-этажную высотку начали возводить еще в 2007 году, но дом не сдан до сих пор.

Сегодня на территории долгостроя, расположенного в квартале между улицами Кирова, Пархоменко, Цюрупы и Достоевского началась «генеральная уборка». Об этом «КП-Уфа» рассказал один из обманутых дольщиков, активист и ответственный за расчистку территории Хазим Галеев.

- Сказать, что возобновилось строительство – это слишком громко. Мы проводим генеральную уборку, территория загажена. Когда точно возобновится строительство трудно сказать, этим будет заниматься инвестор. Мы с ним встречались, но конкретики пока нет, - поясняет Хазим Галеев.

Напомним, стройка этого дома была заморожена еще в 2016 году, а спустя два года экс-руководителей компании-застройщика «Дуслык-строй» Разифа Абдрашитова и Валерия Денисова признали виновными и приговорили к четырем годам лишения свободы за мошенничество в сфере предпринимательства. Ранее 100 пайщиков «Дуслык-строй» были признаны обманутыми дольщиками.

В народе этот недострой получил печальное прозвище «Дом смерти». Виной всему частые несчастные случаи, происходящие там с детьми и подростками, незаконно проникающими на объект. Сыграли свою роль в закреплении дурной славы и несколько суицидов, совершенных на недостроенной многоэтажке.