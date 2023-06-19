В Уфе посетители кальянной на улице Кирова устроили массовую драку

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В Ленинском районе Уфы посетители кальянной устроили массовую драку. Об этом в социальных сетях рассказали местные жители.

Инцидент произошел возле дома №44 по улице Кирова. Горожане опубликовали видео, на котором запечатлен момент, как потасовка перерастает в массовое ожесточенное побоище с участием десятка человек.

Как сообщили «КП-Уфа» в пресс-служба МВД Башкирии, по факту случившегося полиция начала проверку. Правоохранители проводят мероприятия по установлению личностей участников драки.