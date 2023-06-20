В Уфе погиб от отравления алкоголем 38-летний мужчина

Фото: Рустем АХУНОВ

Днем, 18 июня, в Демском районе Уфе погиб от отравления алкоголем 36-летний мужчина. Об этом со ссылкой на собственный источник в экстренных службах сообщило информационное агентство «Башинформ».

Мужчины 36 и 38 лет устроили застолье со спиртным в гараже на улице Якуба Коласа. Спустя время их обнаружили в бессознательном состоянии. Прибывшие на место инцидента сотрудники скорой помощи констатировали смерть 38-летнего уфимца. Его приятеля экстренно доставили в токсикологическое отделение больницы № 21, у него предварительно диагностировали алкогольную интоксикацию.

По факту произошедшего СК по Башкирии приступил к доследственной проверка. Специалисты провели осмотр места происшествия и назначили комплекс судебных экспертиз. Все обстоятельства случившегося устанавливаются.