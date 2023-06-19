Жителей Башкирии на следующей неделе ждет дополнительный выходной

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Жителей Башкирии в связи с празднованием Курбан-байрама на следующей неделе ждет дополнительный выходной. Об этом рассказала пресс-служба Государственной инспекции труда Башкирии.

Мусульманский праздник в соответствии с постановлением правительства республики является нерабочим праздничным днем. Среду, 28 июня, разделит следующую рабочую неделю надвое Кроме того, в канун мусульманского праздника, 27 июня, рабочий день будет сокращен на один час.

– При предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска нерабочий праздничный день 28 июня в число календарных дней отпуска не включается ,то есть отдых продлевается на один день, – отметили в Гострудинспекции.