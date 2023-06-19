В Уфе на улице Сагит Агиша сгорела Toyota RAV4

Фото: МЧС Башкирии

Сегодня ночью, 19 июня, в Советском районе сгорела иномарка. Об инциденте «КП-Уфа» рассказала пресс-служба МЧС Башкирии.

Инцидент случился возле дома №20 по улице Сагит Агиша. Полностью сгорел автомобиль Toyota RAV4, также пламенем повредило стоящий рядом ВАЗ-2111. На место ЧП прибыли силы с средства МЧС. Открытое горение удалось ликвидировать в течение 20 минут, в тушение было задействовано семь человек. В результате произошедшего никто не пострадал.

– Причина пожара устанавливаются. Расследование пожара проводит дознаватель МЧС, – сообщило ведомство.