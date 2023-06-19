Жители Уфы пожаловались на прекращение работы автобусного маршрута №364п

Фото: Рустем АХУНОВ

Жители Уфы в социальных сетях пожаловались на прекращение работы автобусного маршрута №364п.

Рейсы по маршруту, который начинался на улице Дагестанская в микрорайоне «Дема», пролегал через село Миловка и завершался у торгового комплекса «Центральный», осуществляла компания «ЮжУралАвто».

«КП-Уфа» обратилась за комментарием по возникшей ситуации в пресс-службе Министерства транспорта и дорожного хозяйства Башкирии.

Напомним, этой весной в Уфе прекратили работу автобусные маршруты №118 и №165т. Оба маршрута принадлежали предпринимателю Виктору Искалину. Автобусы маршрута №118 осуществляли рейсы от площади имени Серго Орджоникидзе до села Балтика в Иглинском районе и обратно, а автобусы №165т ходили от Северного автовокзала до Тавтиманово в Иглинском районе и обратно.