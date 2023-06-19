Когда в Башкирии закончатся холода и снова потеплеет

Фото: Рустем АХУНОВ

В Башкирии холода закончатся лишь к следующим выходным. Это следует из данных, опубликованных специалистами метеорологического ресурса Gismeteo.

Завтра, 16 июня, будет облачная погода. Пройдет небольшой дождь. Ночью столбики термометров опустятся до +8 градусов, днем потеплеет до +16.

Самый холодным днем этой недели будет среда – 17 июня. Ночью похолодает до +7 градусов, а днем воздух прогреется до +15.

Однако уже с четверга мало-помалу в республику начнет возвращаться тепло. Днем потеплеет до +17 градусов, а на следующий день уже до +19. Правда, конец рабочей недели омрачиться небольшим дождем.

А вот в уже субботу жителей Башкирии порадует солнечная погода с +23 градусами на термометрах. В последующие дни температура воздуха не будет опускаться ниже +21.