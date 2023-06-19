В Башкирии в ДТП погибли водитель Daewoo Nexia без прав и его пассажирка

Фото: Госкомитет Башкирии по ЧС

Сегодня днем, 19 июня, в Ишимбайском районе в ДТП погибли два человека. О происшествии рассказали пресс-службы Государственного комитета республики по чрезвычайным ситуациям и ГИБДД.

Авария случилась между деревней Уразбаево и селом Иткулово. 31-летний водитель Daewoo Nexia не справился с управлением и врезался в столб. В результате произошедшего мужчина и его пассажирка скончались до приезда скорой медицинской помощи.

– Известно, что мужчина водительских прав не имел, автомобиль не зарегистрирован в установленном порядке, – сообщает Госавтоинспекция.

На месте ЧП работают сотрудники ГИБДД и других экстренных служб. Подробности случившегося уточняются.