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НовостиОбщество19 июня 2023 10:49

В Башкирии ямочный ремонт завершится до 30 июня

Такое поручение дал премьер-министр республики
Захар ЯКОВЛЕВ

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Башкирии ямочный ремонт завершится до 30 июня. Такое поручение в ходе сегодняшнего правительственного оперативного совещания в Центре управления республикой дал премьер-министр правительства республики Андрей Назаров.

– Количество аварий увеличилось как раз из-за этого. ДТП там, где ямы и нет разметки. А это гибель людей, детей, в том числе. До 30 июня завершить работы по ямочному ремонту и устранению дефектов дорожного полотна на дорогах местного значения. Всем главам муниципальных образований и городских округов такое поручение, – заявил глава регионального правительства.