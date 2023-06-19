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В Башкирии ямочный ремонт завершится до 30 июня. Такое поручение в ходе сегодняшнего правительственного оперативного совещания в Центре управления республикой дал премьер-министр правительства республики Андрей Назаров.

– Количество аварий увеличилось как раз из-за этого. ДТП там, где ямы и нет разметки. А это гибель людей, детей, в том числе. До 30 июня завершить работы по ямочному ремонту и устранению дефектов дорожного полотна на дорогах местного значения. Всем главам муниципальных образований и городских округов такое поручение, – заявил глава регионального правительства.