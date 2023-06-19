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НовостиОбщество19 июня 2023 10:04

В Башкирии 20 июня ожидаются дожди и заморозки до -2°

Также синоптики прогнозируют сильный ветер
Захар ЯКОВЛЕВ

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Завтра, 20 июня, в Башкирии ожидаются осадки и заморозки. Это следует из прогноза, опубликованного региональным МЧС.

Жителям региона стоит ожидать облачную погоду с прояснениями. В некоторых районах пройдут кратковременные дожди. Ветер будет северо-западный три-восемь метров в секунду, днем прогнозируются порывы до 18 метров в секунду.

Грядущей ночь столбики термометров опустятся до +3, +8°, на севере республики и в горах ожидаются заморозки в воздухе и на поверхности почвы до 0,-2°. Днем потеплеет до +11, +16°.

На региональных автомобильных дорогах прогнозируется хорошая видимость.