В Башкирии председателя кооператива осудили за хищение 627 тыс. рублей

Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В Башкирии председатель сельскохозяйственного потребительского перерабатывающего кооператива «Гафурийский» предстала перед судом за хищение средств из государственного бюджета. Об этом рассказали пресс-службы прокуратуры и Следственного комитета республики.

Было установлено, что в прошлом году женщина предоставила в Министерство сельского хозяйства Башкирии ложные данные о затратах свыше шести миллионов рублей на закупку сельскохозяйственной продукции у членов кооператива. В рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» получила из бюджета субсидию в размере 627 тысяч рублей.

В отношении женщины было возбуждено уголовное дело по статьям «Мошенничество» и «Неправомерный оборот средств платежей». Она признала свою вину и возместила причиненный ущерб. Суд приговорил ее к 1,5 годам лишения свободы условно с аналогичным испытательным сроком.