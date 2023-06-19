42-летний житель Уфы упал в заполненную холодной водой яму глубиной 2,5 метра

Фото: УГЗ Уфы

Сегодня ночью, 19 июня, в Уфе 42-летний горожанин упал в заполненную холодной водой выгребную яму. О происшествии рассказала пресс-служба Управления гражданской защиты столицы Башкирии.

Инцидент произошел около двух часов ночи. Уфимец проходил мимо расселенного дома по улице Ахметова, 293, в потемках он не заметил яму и рухнул в нее. Глубина оказалась большой – 2,5 метра, и потому мужчина никак не мог выбраться сам. Он принялся звать на помощь, крики услышали прохожие, которые вызвали спасателей.

Сотрудники поисково-спасательного отряда УГЗ Уфы с помощью лестницы и альпинистского снаряжения вызволили пострадавшего из ямы. Он, как предполагают специалисты, в момент происшествия был пьян.

– За время нахождения в холодной воде он сильно замерз, прибывшая на место бригада скорой помощи доставила его в лечебное учреждение, где он и был госпитализирован, – заявили в Управлении гражданской защиты.