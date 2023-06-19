В Башкирии смарт-часы стали популярным подарком к школьным каникулам

В начале лета еженедельные продажи детских умных часов в сети МегаФона выросли в 3 раза. Особенно охотно в регионе дарят устройства в универсальном черном цвете — на них приходится 32% покупок. Почти так же популярны девайсы в розовой гамме с долей 28%.

Как сообщают аналитики оператора, наиболее востребованы в Башкирии гаджеты для детей от брендов Elari, Aimoto и Jet. При этом каждые вторые купленные часы поддерживают 4G, что позволяет родителям не только видеть местоположение ребенка, но и общаться с ним по голосовой и видеосвязи.

Рейтинг самых любимых моделей в 2023 году выглядит следующим образом:

1. Elari KidPhone Fresh;

2. FindMyKids Pingo 2G;

3. Aimoto IQ с Марусей 4G;

4. Elari FindMyKids Go 4G;

5. Elari KidPhone 4G Round.

В среднем жители республики готовы потратить на умные часы для сына или дочки три тысячи рублей. Как правило, приобретать их папы и мамы предпочитают в салоне, а не в интернет-магазине. Вероятно, часть покупок они делают вместе с детьми, которым интересно лично поучаствовать в выборе.

В 2023 году Башкирия занимает первое место в Поволжье по объемам продаж смарт-часов для детей. Также в топ-5 — Татарстан, Самарская, Оренбургская и Саратовская области.

Оператор постоянно развивает розничную сеть, чтобы жителям было комфортно совершать значимые для семьи покупки и подключать связь от МегаФона и Yota. На сегодняшний день на территории республики действует около четырех тысяч точек продаж, в том числе более 150 собственных салонов.