Уфа
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Уфа
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Уфа
+11°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия19 июня 2023 5:15

В Уфе Hyundai Elantra столкнулся с пассажирским автобусом «ПАЗ»

Всего в салоне автобуса в момент аварии находилось 15 человек
Захар ЯКОВЛЕВ
Фото: ГИБДД Башкирии

Фото: ГИБДД Башкирии

Сегодня утром, 19 июня, в Уфе случилось ДТП с участием пассажирского транспорта. Об этом рассказала пресс-служба региональной Госавтоинспекции.

Согласно предварительным данным, на дороге Уфа-Оренбург Hyundai Elantra столкнулся с пассажирским автобусом «ПАЗ» и Chevrolet Cobalt. В салоне автобуса в момент аварии находились 15 человек. Один из них обратился за помощью к медикам.

По факту происшествия было начато административное расследование. На месте инцидента работают сотрудники ГИБДД.