В Уфе Hyundai Elantra столкнулся с пассажирским автобусом «ПАЗ»

Фото: ГИБДД Башкирии

Сегодня утром, 19 июня, в Уфе случилось ДТП с участием пассажирского транспорта. Об этом рассказала пресс-служба региональной Госавтоинспекции.

Согласно предварительным данным, на дороге Уфа-Оренбург Hyundai Elantra столкнулся с пассажирским автобусом «ПАЗ» и Chevrolet Cobalt. В салоне автобуса в момент аварии находились 15 человек. Один из них обратился за помощью к медикам.

По факту происшествия было начато административное расследование. На месте инцидента работают сотрудники ГИБДД.