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НовостиПроисшествия19 июня 2023 4:22

Глава района Башкирии сообщил о гибели на СВО сержанта Михаила Худякова

Горечь утраты постигла Белокатайский район республики
Павел КРАЙНОВ
Павел КРАЙНОВ
Фото: vk.com/glava_belokatai

Фото: vk.com/glava_belokatai

Глава Белокатайского Масхут Минигалин сообщил в своих соцсетях о гибели в зоне проведения специальной военной операции своего земляка Михаила Худякова.

Сержант Худяков служил замкомандира отделения подвоза продовольствия в автомобильном взводе. На данный момент информации о дате, времени и месте прощания глава района не озвучил.

- Михаил с честью выполнил свой долг перед Родиной. Он был и останется гордостью нашего района, настоящим героем, который до последнего вздоха остался верным военной присяге. Выражаю искренние соболезнования родным и близким солдата. Это огромное горе и невосполнимая утрата для всех нас, - написал в своих соцсетях глава Белокатайского района Башкирии Масхут Минигалин.