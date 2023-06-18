В Башкирии водитель легковушки влетел в столб, его пассажир погиб

Фото: ГИБДД по РБ

Сегодня, 18 июня, в Нуримановском районе Башкирии произошло смертельное ДТП.

По данным ГИБДД по Башкирии, вечером воскресенья, 18 июня, в селе Красный Ключ в электроопору на улице Железнодорожной влетела легковушка «Hyundai Accent». В результате ДТП 37-летний пассажир автомобиля скончался до приезда скорой помощи, сообщает пресс-служба ведомства.

По предварительным данным, 57-летний водитель легковушки находился в состоянии алкогольного опьянения. На месте работают сотрудники ГИБДД по Башкирии и другие экстренные службы. Подробности аварии уточняются. Причины и обстоятельства смертельного ДТП выясняют сотрудники дорожной полиции.