В Башкирии осудили администратора батута, на котором погиб 19-летний парень

Фото: СКР по РБ

В феврале 2022 года в Кумертау произошел жуткий случай: при посещении батутного аттракциона пострадал четырехлетний ребенок и погиб 19-летний парень. После трагедии было возбуждено уголовное дело, расследованием которого занимались следователи СКР по Башкирии.

На днях уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности здоровья и жизни потребителей, рассмотрели в Кумертауском межрайонном суде. На скамье подсудимых оказался администратор батутного центра «Галактика». По данным пресс-службы суда, именно в его обязанности входил контроль за техническим состоянием аттракциона.

По версии следствия и суда, администратор знал о том, что один из матов нужно было заменить, но вовремя этого он не сделал. В результате двое посетителей аттракциона «Поролоновая яма» пострадали: четырехлетний мальчик получил тяжелые травмы, а 19-летний парень сломал позвоночник и скончался в больнице.

13 июня 2023 года администратору вынесли приговор – 3,5 года лишения свободы условно с испытательным сроком на 2 года. В суде обвиняемый признал свою вину. - Приговор не вступил в законную силу, - пояснили в пресс-службе суда.