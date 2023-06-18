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НовостиОбщество18 июня 2023 12:59

В Башкирии простились с погибшим на СВО майором Виталием Осиповым

Траурная церемония прошла в его родной деревне в Уфимском районе республики
Павел КРАЙНОВ
Павел КРАЙНОВ
Фото: vk.com/id232005876

Фото: vk.com/id232005876

В минувшую субботу, 17 июня, в селе Миловка Уфимского района Башкирии простились с 45-летним кадровым офицером Виталием Осиповым. Как сообщил в своих соцсетях глава района Николай Ельников, майор Осипов погиб в ходе специальной военной операции.

По словам главы Уфимского района Башкирии, на церемонии прощания с Виталием Осиповым, сослуживец передал его сыну Никите Орден Мужества – майор получил эту высокую награду посмертно.

Виталий Осипов родился в Миловке, где окончил школу. В дальнейшем он окончил Челябинское военное автомобильно-инженерное училище, служил в Таджикистане и Чечне. Был замкомандира гаубичного артиллерийского дивизиона.

- Вышел в отставку, но, когда началась специальная военная операция, принял решение встать на защиту государственных интересов нашей Родины, с честью выполнив свой воинский долг, - написал в своих соцсетях глава Уфимского района Николай Ельников.