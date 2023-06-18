Погода в Башкирии на понедельник, 19 июня: сильный ветер и заморозки

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Башкирии новая неделя начнется с резкого похолодания. В понедельник, 19 июня, в регионе прогнозируется погода без существенных осадков, на юго-востоке пройдут кратковременные дожди.

По данным Башгидрометцентра, в республике ожидается северный и северо-западный ветер, местами с порывами до сильного. Ночью резко похолодает до +4, +9 градусов Цельсия, в отдельных северных и горных районах Башкирии прогнозируются заморозки в воздухе и на поверхности почвы. Температура воздуха в ночное время в этих районах упадет до 0, -2 градуса Цельсия.

Днем в понедельник, 19 июня, в Башкирии воздух прогреется до +12, +17 градусов Цельсия. Из-за резкого похолодания на республику может опуститься туман, видимость на дорогах снизится до 500 метров и менее, передают в МЧС со ссылкой на метеорологов Башгидрометцентра.