Уфа
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Уфа
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Уфа
+18°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество18 июня 2023 12:47

Погода в Башкирии на понедельник, 19 июня: сильный ветер и заморозки

Синоптики представили очередной прогноз на первый рабочий день недели
Павел КРАЙНОВ
Павел КРАЙНОВ

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Башкирии новая неделя начнется с резкого похолодания. В понедельник, 19 июня, в регионе прогнозируется погода без существенных осадков, на юго-востоке пройдут кратковременные дожди.

По данным Башгидрометцентра, в республике ожидается северный и северо-западный ветер, местами с порывами до сильного. Ночью резко похолодает до +4, +9 градусов Цельсия, в отдельных северных и горных районах Башкирии прогнозируются заморозки в воздухе и на поверхности почвы. Температура воздуха в ночное время в этих районах упадет до 0, -2 градуса Цельсия.

Днем в понедельник, 19 июня, в Башкирии воздух прогреется до +12, +17 градусов Цельсия. Из-за резкого похолодания на республику может опуститься туман, видимость на дорогах снизится до 500 метров и менее, передают в МЧС со ссылкой на метеорологов Башгидрометцентра.