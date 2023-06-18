Хабиров поздравил медиков Башкирии с праздником и рассказал о детском хирурге с 47-летним стажем

Фото: пресс-служба главы РБ

Сегодня, 18 июня, медицинские работники отмечают свой профессиональный праздник. Врачей, медсестер, фельдшеров и санитаров поздравил глава республики Радий Хабиров. В своих соцсетях он рассказал о детском хирурге с 47-летним стажем.

В рубрике «Жизнь замечательных людей» Хабиров представил своим подписчикам в соцсетях о Ришаде Вахитове из Кумертау. С 1976 года и по сей день он работает в городской больнице, куда пришел сразу после интернатуры.

- Про таких, как Ришад Вахитов, говорят, что у них золотые руки. Сколько малышей он спас за свою жизнь – не сосчитать. Высококвалифицированный специалист, работал заведующим хирургического отделения, руководил отделением микрохирургии глаза. И несмотря на свои 75 лет, он продолжает принимать юных пациентов, - написал на своей странице глава Башкирии Радий Хабиров.

По стопам отца пошел и его сын – Ильнур Вахитов также работает хирургом и ведет прием в поликлинике городской больнице Кумертау.

- Поздравляю Ришада Ракиповича, Ильнура Ришадовича, а вместе с ними всех врачей, медсестер, фельдшеров скорой, санитаров с праздником! Крепкого вам здоровья, счастья и благополучия! – отметил Радий Хабиров.