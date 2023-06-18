В Башкирии прогнозируют сильный ветер, ночные заморозки и туман

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В ближайшие сутки в Башкирии сохранится неблагоприятная погода: МЧС объявило штормовое предупреждение.

По данным метеорологов, с 18 по 19 июня в регионе прогнозируется переменная облачность, без существенных осадков, лишь в юго-восточных районах Башкирии ожидаются кратковременные дожди. Ветер по республике северный, северо-западный, 7-12 метров в секунду, местами порывы до 15-20 метров в секунду.

Температура воздуха в ночь на понедельник, 19 июня, составит +4, +9 градусов Цельсия, в отдельных северных и горных районах похолодает до 0, -2 градуса – прогнозируются заморозки в воздухе и на земле. Днем по республике потеплеет до +12, +17 градусов Цельсия. На дорогах ночью и утром местами прогнозируется туман, видимость составит 500 метров и менее.

В связи с усилением ветра, ночными заморозками и туманом МЧС по Башкирии объявило штормовое предупреждение.

В Уфе в ночь на понедельник, 19 июня, прогнозируется северный, северо-западный ветер, 9-14 метров в секунду. Температура воздуха ночью упадет до +4, +6 градусов Цельсия днем станет теплее – до +13, +15 градусов Цельсия.