В МЧС назвали причину эвакуации в ТРЦ «Мега» в Уфе

Фото: МЧС по РБ

В пресс-службе МЧС по Башкирии назвали причины эвакуации персонала и посетителей уфимского ТРЦ «Мега».

Сегодня днем в здании ТРЦ «Мега» прозвенела пожарная сигнализация и началась эвакуация сотрудников и посетителей. Как сообщили в МЧС по Башкирии, сработала автоматическая пожарная сигнализация в одном из магазинов.

Из-за сработки сигнализации на место незамедлительно прибыли сотрудники экстренных служб. Как оказалось, в одном из магазинов произошло короткое замыкание с последующем возгоранием на площади 2 погонных метра. Всего из здания ТРЦ эвакуировали около 2500 человек. Обошлось без пострадавших, отметили в МЧС по Башкирии.