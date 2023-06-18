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НовостиПроисшествия18 июня 2023 8:04

В МЧС назвали причину эвакуации в ТРЦ «Мега» в Уфе

Всего из здания вывели около 2,5 тыс. человек
Павел КРАЙНОВ
Павел КРАЙНОВ
Фото: МЧС по РБ

Фото: МЧС по РБ

В пресс-службе МЧС по Башкирии назвали причины эвакуации персонала и посетителей уфимского ТРЦ «Мега».

Сегодня днем в здании ТРЦ «Мега» прозвенела пожарная сигнализация и началась эвакуация сотрудников и посетителей. Как сообщили в МЧС по Башкирии, сработала автоматическая пожарная сигнализация в одном из магазинов.

Из-за сработки сигнализации на место незамедлительно прибыли сотрудники экстренных служб. Как оказалось, в одном из магазинов произошло короткое замыкание с последующем возгоранием на площади 2 погонных метра. Всего из здания ТРЦ эвакуировали около 2500 человек. Обошлось без пострадавших, отметили в МЧС по Башкирии.