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НовостиПроисшествия18 июня 2023 7:01

В Уфе эвакуировали персонал и посетителей ТРЦ «Мега»

В одном из магазинов сработала пожарная сигнализация
Павел КРАЙНОВ
Павел КРАЙНОВ
Фото: собственный источник «КП-Уфа»

Фото: собственный источник «КП-Уфа»

Сегодня, 18 июня, в уфимском ТРЦ «Мега» посреди дня эвакуировали всех посетителей и персонал магазинов.

Как сообщает собственный источник «КП-Уфа», буквально только что в одном из магазинов популярного торгового центра «Мега» сработала пожарная сигнализация. После этого началась эвакуация посетителей и персонала всех магазинов и ресторанов.

Очевидец сообщает, что люди спокойно и без паники отправились на выход после того, как администрация ТРЦ объявила об эвакуации по громкой связи. Никаких признаков возгорания или задымления посетители не увидели, но руководство торгового центра настоятельно рекомендовало покинуть здание.