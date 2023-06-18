В Уфе спасли тонущую в реке Белой 45-летнюю женщину

Фото: пресс-служба УГЗ Уфы

Накануне в Уфе спасатели вытащили из воды тонущую 45-летнюю женщину. Трагедия едва не произошла на несанкционированном пляже в микрорайоне Нижегородка.

Как сообщает Управление гражданской защиты населения, уфимка отдыхала на «диком» пляже на реке Белая и в какой-то момент стала тонуть. Спасатели, дежурившие на официальном пляже Ак-Яр вовремя заметили это и пришли на помощь женщине. По данным УГЗ, она, предположительно, находилась в состоянии опьянения. В медицинской помощи она не нуждалась.

Уфимские спасатели просят горожан купаться только на официальных пляжах и не заходить в воду в состоянии алкогольного опьянения.