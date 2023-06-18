Ветеран спецназа из Уфы рассказал, почему подписал контракт и отправился на СВО

Фото: пресс-служба администрации Орджоникидзевского района Уфы

Ветеран спецназа и боевой офицер из Уфы Рэдвал Неволин рассказал, зачем подписал контракт и отправился в зону проведения специальной военной операции.

В разговоре с сотрудниками Орджоникидзевского района Уфы Рэдвал Неволин заявил, что вновь поступить на военную службу его сподвигло обостренное чувство справедливости.

- Я устроен так, что всегда за справедливость. Когда квазигосударство решает уничтожить часть населения только потому, что они говорят на другом языке, когда использует против них армию и авиацию, это геноцид, - подчеркнул кадровый военный.

Рэдвал Неволин – боевой офицер, выпускник Саратовского военного института. В его послужном списке служба на Кавказе и работа в качестве кризисного воспитателя в одном из колледжей Уфы и в военно-патриотическом клубе «Вымпел». С 2014 года он не редко сопровождал гуманитарные конвои на Донбасс, а в этом году решил вернуться на службу в вооруженные силы.