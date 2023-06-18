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НовостиОбщество18 июня 2023 5:02

В Уфе начали закрываться рестораны быстрого питания KFC

Точки общепита откроются под другим названием после ребрендинга
Павел КРАЙНОВ
Павел КРАЙНОВ
Фото: телеграм-канал «Подслушано в Башкирии»

Фото: телеграм-канал «Подслушано в Башкирии»

По данным авторов телеграм-канала «Подслушано в Башкирии» в Уфе начали закрываться рестораны быстрого питания KFC.

В башкирской столице якобы начался процесс ребрендинга точек быстрого питания известной сети KFC. Это связано с уходом компании из России и продажей активов. Ранее стало известно, что в ближайшее время американская сеть ресторанов сменит не только владельцев, но и название. Известно, что сеть будет называться Rostic's.

Всего в Уфе по данным сервиса Яндекс.Карты в башкирской столице 18 точек питания.