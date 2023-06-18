Радий Хабиров представил первый в этом году отремонтированный «Башкирский дворик»

Фото: пресс-служба главы РБ

Накануне глава Башкирии Радий Хабиров опубликовал в своих социальных сетях фотографию первого в этом году отремонтированного «Башкирского дворика». Двор находится в городе Октябрьский, по адресу: улица Гаражная, 5, Садовое кольцо, 7, 9.

Всего по словам главы республики к концу строительного сезона в регионе будет сдано 206 отремонтированных дворов. По данным республиканских властей с начала действия программы «Башкирские дворики» благоустроили 1120 дворов.

Что касается первого в этом сезоне «Башкирского дворика», там произвели благоустройство на территории 5 тысяч квадратных метров.

- Оборудовали детскую и спортивную площадки, заасфальтировали проезды и тротуары, смонтировали ограждение, установили освещение и видеонаблюдение. Как и всегда по условиям программы, жители сами определяли то, каким должен быть двор, и софинансировали работы – 1% от стоимости проекта, - рассказал в своих соцсетях Радий Хабиров.