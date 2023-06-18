Новым главным тренером ФК «Уфа» назначен Сергей Гуренко

Фото: ФК «Уфа»

Накануне руководство ФК «Уфа» представило нового главного тренера команды. Как минимум на предстоящий сезон 2023/2024 наставником «горожан» станет белорусский специалист Сергей Гуренко.

Сергей Гуренко известен российским болельщикам по выступлению в качестве игрока за московский «Локомотив» - за «железнодорожников» он провел более 100 матчей. Тренерскую карьеру начал в 2009 году в минском «Динамо». В 2010-2012 годах возглавлял «Торпедо-БелАЗ».

За тренерскую карьеру Сергей Гуренко успел поработать в штабах «Краснодара», «Спартака» из Нальчика, пермского «Амкара», бельгийского «Стандарта» и даже в национальной сборной Сербии. Два сезона отработал главным тренером минского «Динамо», а в 2021 году возглавлял «Шахтер» из Солигорска (Беларусь).

Напомним, руководство ФК «Уфа» поставило задачу тренерскому штабу команды на сезон 2023/2024 – возвращение в ФНЛ.