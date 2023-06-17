Синоптики пообещали похолодание в Башкирии

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Синоптики Башгидрометцентра передали прогноз погоды на последующие дни. Метеорологи проинформировали, что 18 и 19 июня в регионе ожидают дожди и грозы с заморозками до -2 градусов.

По предоставленным данным, 18 июня, осадки вместе с грозами ожидают в южной части. Ветер будет северо-восточный с сильными порывами. Ночью температура воздуха составит +6,+11°, по югу до +16°. На севере обещают заморозки до -2 градусов. Днем будет от +16 до +21°.

На следующий день, 19 июня, спрогнозировали грозы и дожди с северным умеренным ветром, который будет сильным местами. Температура воздуха ночью +4,+9°, в горных и северных районах заморозки в воздухе и на поверхности почвы 0,-2°, днем +12,+17°.