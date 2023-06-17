Уфа
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Уфа
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Уфа
+25°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество17 июня 2023 13:14

В Башкирии спасатели помогли застрявшему на острове мужчине

Об этом сообщили в Госкомитете по ЧС
Источник:kp.ru
Фото: архив КП

Фото: архив КП

По информации Госкомитета по ЧС, в селе Аркаулово Салаватского района 17 июня помогли 41-летнему местному жителю. Мужчина доплыл до острова посредине реки и не мог оттуда выбраться.

В ведомстве рассказали, что он решил доплыть до острова на реке Юрюзань, а после подвернул ногу. Из-за полученной травмы пострадавший не мог вернуться обратно.

В тот момент на реке проплывали спасатели во время профилактического рейда и заметили сигнал о помощи. Пострадавшего эвакуировали до берега, от помощи он в дальнейшем отказался.