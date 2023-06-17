В ДТП на проспекте Салавата Юлаева в Уфе пострадала 17-летняя девушка

Фото: ГИБДД Уфы

В ГИБДД Уфы сообщили об аварии, которая произошла 16 июня в столице Башкирии.В результате случившегося пострадала 17-летняя девушка.

В ведомстве проинформировали, что около 21:00 20-летний водитель за рулем автомобиля Hyundai Accent ехал по проспекту Салавата Юлаева в сторону 50 лет СССР. Во время перестроения он столкнулся с автомобилем Renault Duster, который опрокинулся от удара.

В результате случившегося пострадал водитель и 17-летняя пассажирка из автомобиля Hyundai. После оказания медицинской помощи их отпустили.