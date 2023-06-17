Жители района Башкирии сообщили о массовой гибели пчел

Фото: Ильфат Ф.

Жители села Смакаево Ишимбайского района сообщили о массовой вымирании пчел. По информации пчеловодов, причиной стала обработка неизвестными химикатами. По их словам, фермер обработал этими веществами свои поля с подсолнухами.

– Фермер обработал поля с подсолнухами неизвестными химикатами, после чего началось массовое вымирание пчел во всем микрорайоне. Мертвые пчелы буквально по всему участку, – рассказал Ильфат Ф.

По его словам, сейчас пострадало 200 пчелосемей. Все доходы пчеловодов под угрозой. К настоящему моменту на месте ЧП работала ветслужба, которая взяла пчел на анализ.