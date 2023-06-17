Больше всего заявок на участие в Грушинском фестивале пришло из Башкирии и Самарской области

Фото организаторов фестиваля

По информации организаторов Грушинского фестиваля, принять участие в нем решили представители 15 городов России. Мероприятие станет юбилейным и пройдет в России в 50 раз. Сообщается, что больше всего заявок поступило из Башкирии и Самарской области, Москвы, Санкт-Петербурга и Омска.

Председатель жюри конкурса Вадим Егоров прокомментировал, что такая форма мероприятий будит в молодых авторах дух соревновательности. Он добавил, что уровень участников фестиваля всегда очень высокий, а наградой для них является также и возможность стоять на настоящей сцене по время финального концерта.

Конкурс авторской песни пройдет в нескольких номинациях. Первый тур прослушивания будет онлайн, а второй и третий на фестивальной поляне. Результаты первого тура будут опубликованы на сайте фестиваля 25 июня.

Грушинский фестиваль традиционно пройдет в Самарской области на Мастрюковских озерах с 29 июня по 2 июля. На мероприятии также примут участие и народные артисты.

Заявки принимаются до 20 июня. С условиями можно будет познакомиться на сайте фестиваля, там же и оформить анкету.