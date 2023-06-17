Спасатели вызволили в Уфе застрявшего в заборе детеныша косули

Фото: управление гражданской защиты Уфы
В уфимском микрорайне Затон спасатели вызволили застрявшего в заборе детеныша косули. Об этом 17 июня сообщили спасатели управления гражданской защиты.
Малыша заметил местный житель сегодня утром. Он позвонил в экстренные службы и сообщил, что животное застряло между прутьями металлического ограждения в заборе парка «Волна».
Чтобы вызволить детеныша, сотрудники поисково-спасательного отряда разжали прутья при помощи гидравлического инструмента. Животное сразу же убежало в лес.