Уфа
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Уфа
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Уфа
+25°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество17 июня 2023 6:59

Спасатели вызволили в Уфе застрявшего в заборе детеныша косули

Он застрял в заборе парка «Волна»
Источник:kp.ru
Фото: управление гражданской защиты Уфы

Фото: управление гражданской защиты Уфы

В уфимском микрорайне Затон спасатели вызволили застрявшего в заборе детеныша косули. Об этом 17 июня сообщили спасатели управления гражданской защиты.

Малыша заметил местный житель сегодня утром. Он позвонил в экстренные службы и сообщил, что животное застряло между прутьями металлического ограждения в заборе парка «Волна».

Чтобы вызволить детеныша, сотрудники поисково-спасательного отряда разжали прутья при помощи гидравлического инструмента. Животное сразу же убежало в лес.