Ночью в Башкирии задержали водителя, который проехался по инспектору

Фото: ГИБДД Башкирии

В ГИБДД Башкирии сообщили, что минувшей ночью, 17 июня в Белорецком районе задержали 57-летнего водителя, который изначально отказывался предъявлять водительское удостоверение и свидетельство о регистрации транспортного средства, а затем пытался скрыться и причинил травму инспектору.

По предоставленным данным, мужчина требовал назвать причину остановки и отказывался выйти из машины. После этого его предупредили, что в его отношении будет применена физическая сила, на что он на реагировал.

Когда его начали вытаскивать из машины, он нажал на газ и проехался по ноге инспектора. После полицейским пришлось выбить стекло автомобиля и применить физическое силу. Освидетельствование показало, что водитель был трезв.