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НовостиОбщество17 июня 2023 4:55

В Башкирии попрощались с погибшим в СВО ефрейтором Егором Андреевым

Об этом сообщил глава Чишминского района
Источник:kp.ru
Фото: глава администрации Чишминского района

Фото: глава администрации Чишминского района

Глава Чишминского района Ришат Мансуров сообщил 16 июня в социальных сетях о гибели местного жителя во время СВО. Речь идет об ефрейторе Андрее Егорове.

– Никакие слова утешения не помогут унять боль утраты. Мы искренне соболезнуем родным, близким, друзьям. Скорбим вместе с вами, – написал Мансуров.

По предоставленным данным, за мужество и героизм его наградили медалью за «Отвагу». Также он посмертно награжден Орденом Мужества и орденом генерала Шаймуратова.