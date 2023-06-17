В Башкирии попрощались с погибшим в СВО ефрейтором Егором Андреевым

Фото: глава администрации Чишминского района

Глава Чишминского района Ришат Мансуров сообщил 16 июня в социальных сетях о гибели местного жителя во время СВО. Речь идет об ефрейторе Андрее Егорове.

– Никакие слова утешения не помогут унять боль утраты. Мы искренне соболезнуем родным, близким, друзьям. Скорбим вместе с вами, – написал Мансуров.

По предоставленным данным, за мужество и героизм его наградили медалью за «Отвагу». Также он посмертно награжден Орденом Мужества и орденом генерала Шаймуратова.