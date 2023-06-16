Житель Башкирии закурил, неся канистру с бензином, и попал в реанимацию

Фото: МЧС Башкирии

Сегодня вечером, 16 июня, в Стерлибашевском районе Башкирии у мужчины воспламенилась в руках емкость с бензином. О происшествии рассказала пресс-служба регионального МЧС.

Согласно предварительным данным, 62-летний мужчина шел по дороге с канистрой бензина. При попытке закурить случилась вспышка пламени. Он получил серьезные увечья, медики госпитализировали его в реанимацию городскую клиническую больницу №1 города Стерлитамак. Врачи оценивают состояние пострадавшего как крайне тяжелое, у него диагностировали ожоги второй и третьей головы, туловища, верхних и нижних конечностей, а также ожоговый шок.

На место ЧП выехали пожарные и дознаватель МЧС. Специалисты устанавливают все обстоятельства произошедшего.