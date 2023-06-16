В Башкирии простились с погибшим в СВО Зульфаром Мустафиным

Фото: аккаунт в социальных сетях главы Абзелиловского района Башкирии Ильдара Нафикова

В Абзелиловском районе Башкирии прошла церемония прощания с погибшим в ходе специальной военной операции наводчиком танкового взвода Зульфаром Мустафиным. Об этом на своей личной странице в социальных сетях рассказал глава администрации муниципалитета Ильдар Нафиков.

Мужчина родился 6 января 1981 года в деревне Рыскужино в многодетной семье, где воспитывались два сына и три дочери. Окончил Казмашевскую среднюю школу, получил средне-профессиональную специальность в Магнитогорском педагогическом колледже.

Близкие Зульфара Надировича вспоминают его доброго, отзывчивого и трудолюбивого человека. У него остались мама и супруга.

– Это огромная боль утраты. Он навсегда останется в памяти родных, близких, всех нас. Спи спокойно, солдат, – написал в своей публикации глава Абзелиловского района.