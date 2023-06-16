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НовостиОбщество16 июня 2023 17:00

До 19 июня в Уфе из-за ремонта будет закрыто движение на улице Чернышевского

Городские службы просят заранее планировать маршрут движения
Захар ЯКОВЛЕВ

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Уфе из-за ремонта будет закрыто движение на улице Чернышевского. Об этом рассказала пресс-служба городской администрации.

В многоэтажке с подземной парковкой, ограниченной улицами Чернышевского, Гафури, Султанова и Коммунистической, будет проводиться наружные сети водоснабжения и водоотведения. В первый этап работ с 16 по 17 июня будет закрыто движение по двум полосам Чернышевского от перекрестка с Султанова до перекрестка с Госпитальной.

– Во второй этап устройства сети с 17 по 19 июня закроется одна полоса по четной стороне улицы Чернышевского от перекрестка с Султанова до Госпитальной, – сообщает мэрия.

Власти Уфы просят граждан в связи с ограничениями заранее планировать маршрут своего движения.