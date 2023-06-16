Фото: Рустем АХУНОВ

Сегодня вечером, 16 июня, в Уфе в необорудованном месте чуть не утонул 21-летний парень. Об этом рассказала пресс-службы городского управления гражданской защиты.

Инцидента произошел в 500 метрах от официального пляжа в районе стадиона «Водник». Оказалось, что молодой человек не рассчитал силы и в какой-то момент стал тонуть. Из воды его вытащили очевидцы, однако парень успел нахлебаться воды, но, к счастью, на помощь подоспели оказавшиеся рядом сотрудники поисково-спасательного отряда УГЗ Уфы.

Спасатели оказали первую помощь пострадавшему и передали его прибывшим медикам.

– Предположительно, парень был нетрезв, – сообщает УГЗ.