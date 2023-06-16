Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Башкирию снова вторглась холодная воздушная масса. Об этом рассказали специлиасты Башгидрометцентра.

По словам синоптиков, за текущую декаду июня на Южный Урал в передней части антициклона второй раз происходит заток холода. В эти выходные температура воздуха будет понижаться: от +11,+16° до +5,+10° ночью, от +22,+27° до +16,+21° днем.

В начале грядущей недели в регионе прогнозируется холодная погода с дальнейшим понижением температуры воздуха ночью – до +4,+9°,а днем – до +13,+18°. Во время прояснений на севере республики и в горах ожидаются заморозки в воздухе и на поверхности почвы до 0,-2°. Как отмечают метеорологи, среднесуточные температуры воздуха в этот период ожидаются на 2-4 градуса холоднее нормы.

Дождей в большинстве районов Башкирии в ближайшее время не ожидается.

– Кратковременные дожди пройдут лишь местами в зоне неактивного фронтального раздела, – заявили в Башгидромете.