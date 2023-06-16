Фото: ПАО «Банк УРАЛСИБ»

Банк Уралсиб открыл обновленный офис в Уфе на проспекте Октября, 119 в новом фирменном стиле. В торжественной церемонии приняли участие представители руководства банка из Москвы и Уфы, а также приглашенные гости - заместитель главы администрации Орджоникидзевского района ГО г. Уфы Ильгиз Байкучкаров и премиальные клиенты.

«Офис, который мы сегодня открываем – это отличный пример разумного и грамотного расположения. Здесь поток клиентов составляет более 100 человек в день. Это достаточно высокий показатель и для нас, и для банков-конкурентов, особенно учитывая нарастающий в РФ тренд на диджитализацию и сокращение количества визитов клиентов в офисы банков, – отметил заместитель председателя правления банка Станислав Тывес. – Однако живой контакт по-прежнему важен для части нашей аудитории, и банк готов инвестировать в развитие офисов, особенно тех, которые показывают прекрасные результаты».

Фото: ПАО «Банк УРАЛСИБ»

Это уже второй офис в Уфе, который открылся в новом корпоративном стиле. Башкортостан по-прежнему остается значимым регионом для банка: более 60 офисов работают в республике. В прошлом году банк активно занимался работой с физической сетью: были открыты 3 новых офиса в регионе.

«В Башкортостане у банка самая плотная сеть присутствия, – отметил руководитель макрорегиона Поволжье ПАО «Банк УРАЛСИБ» Марат Мамлеев. – Мы получаем много положительных отзывов от клиентов по поводу ребрендинга: обновлено приложение банка, сайт, постепенно будет идти процесс изменений в офисах. Есть планы на развитие не только в нашем регионе, но и в соседнем Татарстане, а также в других областях».

Фото: ПАО «Банк УРАЛСИБ»

Банк активно наращивает количество цифровых продуктов и услуг для населения и бизнеса, развивает дистанционные каналы. Поступательный ребрендинг отделений проходит в каждом регионе присутствия Уралсиба.

Просторное помещение офиса на Проспекте Октября, 119 разделено на функциональные зоны, также предусмотрен детский уголок и удобная мягкая зона ожидания для клиентов. Доступ к банкоматам открыт круглосуточно.

Реклама. ПАО «БАНК УРАЛСИБ» (генеральная лицензия Банка России №30 от 10.09.15). https://www.uralsib.ru