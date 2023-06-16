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НовостиОбщество16 июня 2023 10:03

Башкирия заняла 4-е место в национальном рейтинге инвестиционного климата

Пять лет назад республика находилась на 16-й позиции
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
кадр видео: vk.com // Радий Хабиров

кадр видео: vk.com // Радий Хабиров

Башкирия в 2023 году заняла 4-е место в национальном рейтинге состояния инвестиционного климата, который ежегодно составляет Агентство стратегических инициатив (АСИ). Об этом в своих соцсетях сообщил глава республики Радий Хабиров.

– Уже третий год подряд мы входим в пятерку лучших регионов России по этому показателю. За 5 лет наша республика с 16-й позиции перебралась на 4-ю, – отметил успехи региона чиновник.

Он также анонсировал запуск программы защиты и поощрения инвестиций. Ее запустят с 1 июня.

ТОП-5 рейтинга инвестклимата АСИ в 2023 году выглядит так:

1. Москва;

2. Татарстан;

3. Московская, Нижегородская и Тюменская области;

4. Башкирия, Тульская и Сахалинская области;

5. Краснодарский край и Новгородская область.