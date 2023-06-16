Башкирия заняла 4-е место в национальном рейтинге инвестиционного климата

кадр видео: vk.com // Радий Хабиров
Башкирия в 2023 году заняла 4-е место в национальном рейтинге состояния инвестиционного климата, который ежегодно составляет Агентство стратегических инициатив (АСИ). Об этом в своих соцсетях сообщил глава республики Радий Хабиров.
– Уже третий год подряд мы входим в пятерку лучших регионов России по этому показателю. За 5 лет наша республика с 16-й позиции перебралась на 4-ю, – отметил успехи региона чиновник.
Он также анонсировал запуск программы защиты и поощрения инвестиций. Ее запустят с 1 июня.
ТОП-5 рейтинга инвестклимата АСИ в 2023 году выглядит так:
1. Москва;
2. Татарстан;
3. Московская, Нижегородская и Тюменская области;
4. Башкирия, Тульская и Сахалинская области;
5. Краснодарский край и Новгородская область.