ГИБДД 16 и 17 июня проведет на дорогах Уфы массовые проверки водителей

16 и 17 июня ГИБДД проведет на дорогах Уфы массовые проверки водителей Фото: Тимур ШАРИПКУЛОВ

Сегодня и завтра, 16 и 17 июня, ГИБДД проведет на дорогах Уфы массовые проверки водителей. О рейдах, направленных на предупреждение нарушений правил дорожного движения, предупредила городская Госавтоинспекция.

Особое внимание инспекторы будут уделять выявлению пьяных водителей и пресечению нарушений при перевозке детей пассажиров. Дорожная полиция призвала автомобилистов быть взаимовежливыми использовать ремни безопасности, соблюдать боковой интервал и дистанцию, а также воздержаться от поездок в нетрезвом состоянии.