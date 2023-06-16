Уфа
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Уфа
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Уфа
+25°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество16 июня 2023 9:49

ГИБДД 16 и 17 июня проведет на дорогах Уфы массовые проверки водителей

Особое внимание инспекторы будут уделять выявлению пьяных автомобилистов
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
16 и 17 июня ГИБДД проведет на дорогах Уфы массовые проверки водителей

16 и 17 июня ГИБДД проведет на дорогах Уфы массовые проверки водителей

Фото: Тимур ШАРИПКУЛОВ

Сегодня и завтра, 16 и 17 июня, ГИБДД проведет на дорогах Уфы массовые проверки водителей. О рейдах, направленных на предупреждение нарушений правил дорожного движения, предупредила городская Госавтоинспекция.

Особое внимание инспекторы будут уделять выявлению пьяных водителей и пресечению нарушений при перевозке детей пассажиров. Дорожная полиция призвала автомобилистов быть взаимовежливыми использовать ремни безопасности, соблюдать боковой интервал и дистанцию, а также воздержаться от поездок в нетрезвом состоянии.