Ночью 17 июня в Башкирии ударят заморозки до -2 градусов

Согласно предварительным прогнозам, 17 июня местами по республике пройдут кратковременные дожди с грозами Фото: Алексей БУЛАТОВ

В субботу ночью, 17 июня, в отдельных северных и горных районах Башкирии прогнозируются заморозки. Температура воздуха упадет до 0,-2°. Об этом со ссылкой на синоптиков местного Гидрометцентра предупредил Госкомитет республики по чрезвычайным ситуациям.

Согласно предварительным прогнозам, 17 июня местами по республике пройдут кратковременные дожди с грозами. Ветер будет северным, в отдельных районах возможны порывы до сильного.

Температура воздуха ночью составит +10, +15°. Днем столбики термометров покажут +20, +25°.