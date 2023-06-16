Уфа
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Уфа
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Уфа
+25°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество16 июня 2023 9:27

Ночью 17 июня в Башкирии ударят заморозки до -2 градусов

В республике также ожидаются кратковременные дожди с грозами
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
Согласно предварительным прогнозам, 17 июня местами по республике пройдут кратковременные дожди с грозами

Согласно предварительным прогнозам, 17 июня местами по республике пройдут кратковременные дожди с грозами

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В субботу ночью, 17 июня, в отдельных северных и горных районах Башкирии прогнозируются заморозки. Температура воздуха упадет до 0,-2°. Об этом со ссылкой на синоптиков местного Гидрометцентра предупредил Госкомитет республики по чрезвычайным ситуациям.

Согласно предварительным прогнозам, 17 июня местами по республике пройдут кратковременные дожди с грозами. Ветер будет северным, в отдельных районах возможны порывы до сильного.

Температура воздуха ночью составит +10, +15°. Днем столбики термометров покажут +20, +25°.