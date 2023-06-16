Стенд Башкирии на ПМЭФ-2023 посетил вице-премьер России Андрей Белоусов

фото: glavarb.ru

15 июня стенд Башкирии на Петербургском международном экономическом форуме посетил вице-премьер правительства России Андрей Белоусов. С площадкой его ознакомил глава республики Радий Хабиров. Об этом сообщила его пресс-служба.

Руководитель региона Радий Хабиров рассказал о приоритетных направлениях развития региона, ключевых проектах и достижениях в различных отраслях. На стенде республики широко представили инвестиционный, туристический, промышленный и научно-образовательный потенциалы.

Белоусов отметил, что Башкирия – динамично развивающий регион. Он назвал павильон республики одним из лучших на форуме.

Вице-премьер также ознакомился с достижениями в сфере беспилотной авиации, в том числе летательным аппаратом БАС-200. Серийное производство этой машины организовали на Кумертауском авиационном производственном предприятии.