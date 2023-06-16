Инвестор вложит в Башкирии 1,1 млрд рублей в производство обеззараживателей медотходов

Компания «Стериум» вложит в Башкирии 1,1 млрд рублей в производство оборудования по обеззараживанию медицинских отходов

Компания «Стериум» вложит в Башкирии 1,1 млрд рублей в производство оборудования по обеззараживанию медицинских отходов. Соответствующее соглашение было подписано на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2023). Об этом 16 июня сообщила пресс-служба регионального правительства.

Предприятие планируют разместить на территории особой экономической зоны «Алга». По словам премьер-министра Башкирии Андрея Назарова, подобных производств в республике на данный момент нет.

– Реализация нового проекта станет важным шагом к обеспечению республики и других российских регионов оборудованием для этого направления, – отметил глава регионального кабмина. – Открытие нового производства – это еще и налоговые поступления в бюджет Башкортостана, а также новые рабочие места.

Он также сказал, что правительство республики со своей стороны окажет всю необходимую поддержку, на которую инвестор имеет право.

В правительстве Башкирии добавили, что «Стериум» сейчас уже создает предприятие по централизованному обеззараживанию медицинских отходов в Иглинском районе. На объекте завершено строительство. Запуск предприятия запланировали на конец июня.