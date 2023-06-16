В Башкирии пьяный водитель насмерть сбил мужчину, скрылся и вернулся обратно

фото: ГИБДД РБ

В Архангельском районе Башкирии пьяный водитель за рулем иномарки насмерть сбил мужчину, скрылся с места ДТП, а затем вернулся обратно. Об этом сообщила пресс-службе региональное ГИБДД.

ДТП случилось около полуночи 15 июня в селе Архангельском. Наезд на 57-летнего местного жителя совершил 48-летний водитель Renault Sandero. Пешеход скончался от полученных травм, а автомобилист просто уехал.

Когда инспекторы начали оформлять ДТП, виновник инцидента вернулся на место происшествия. Его проверили на алкоголь. Как выяснилось, он был пьян: освидетельствование показало у него 1,028 мг спиртного в выдыхаемом воздухе. Мужчину доставили в полицию для дальнейшего разбирательства.